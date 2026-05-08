SAOPŠTENJE OPŠTINSKOG ODBORA SUBNOR-a

Drugi svetski rat u Evropi okončan je 9. maja 1945. godine, kada je kapitulirala nacistička Nemačka. Taj dan obeležava se kao Dan pobede. U Berlinu je nešto posle ponoći 8. maja, odnosno prvih minuta 9. maja 1945., Nemačka potpisala bezuslovnu kapitulaciju. Time je i formalno završen Drugi svetski rat u Evropi. “Ovaj svetli trenutak antifašističke borbe poštuje celi rodoljubivi svet”, ističe u svom saopštenju predsednik Opštinskog odbora SUBNORA Dimitrovgrada, Šefko Bašić. “Obeležavanje godišnjica značajnih događaja i ličnosti i gajenje kulture sećanja na sve oslobodilačke ratove, jeste i ostaće jedan od najčešćih oblika negovanja i razvijanja slobodarskih i revolucionarnih tradicija i jedan od naših osnovnih zadataka”, kaže se u saopštenju SUBNOR-a.