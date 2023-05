SAOPŠTENJE OO SNS DIMITROVGRAD

Opštinski Odbor SNS Dimitrovgrad najoštrije osuđuje današnji protest opozicije pod nazivom “protiv nasilja” koji se je pretvorio upravo u ono što se očekivalo, a to je poziv na nasilje i ubistvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Takođe oštro osuđuje javni poziv na nasilje gde se u prvi plan ističe da to treba mladi da učine čime je poslata jasna poruka da je u Srbiji po njihovoj meri sasvim normalno ubijati ljude i za to angažovati mlade i to na današnji dan kada cela Srbija saoseća sa porodicama žrtava. Danas je opozicija izgovorila ono što oni misle ali i razotkrila ciljeve njihove ubilačke politike.

OO SNS Dimitrovgrad