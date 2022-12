SAOPŠTENJE MUP: IZMENA REŽIMA SAOBRAĆAJA NA KORIDORU 10

Usled iskliznuća vagona koji su prevozili amonijak i curenja te materije u potpunosti je obustavljen saobraćaj za sva vozila na auto putu od petlje Malča do petlje Pirot-istok iz smera Niša ka Pirotu, na taj način što se kod petlje Malča vozila isključuju sa auto puta.

Saobraćaj vozila koja su u međunarodnom tranzitu se odvija preko Zaječara do graničnog prelaza Vrška čuka.

Takođe je u potpunosti obustavljen saobraćaj na auto putu iz pravca Bugarske i to od petlje Pirot-istok. Saobraćaj vozila koja su u međunarodnom tranzitu se odvija od Pirota, preko Babušnice i Vlasotinca do petlje Leskovac-jug.

Lokalni saobraćaj između Pirota i Niša se odvija preko sela Ponor i Bele Palanke pa dalje kroz Sićevačku klisuru.

Lokalno stanovništvo može koristiti i državni put IIA reda 259 između Pirota i Bele Palanke u slučajevima kada je to neophodno.