SAOPŠTENJE LUKA PETROVIĆ, ČLAN PREDSEDNIŠTVA SNS-A

Po ko zna koji put se pokazalo da sve što je predsednik Srbije Aleksandar Vučic rekao, ispostavilo se kao tačno. U protekla dva dana, nasilne demonstracije, pod dirigentskom palicom Mlađe Đorđevica, Dragana Đilasa, Noga, imale su samo jedan cilj, a to je državni udar, odnosno pokusaj izazivanja građanskog rata. Ovo je pokušaj da se država uništi i unizi. To pokušavaju isti oni koji su sistemski uništili i opljačkali našu zemlju. Jasno je sada svima da su ovi nasilni protesti dobro pripremljeni, da tu nema govora o vanrednom stanju, osim pokusaja da na vlast dođu nasiljem. Država Srbija će znati da odgovori. Na vlast u Srbiji može da se dođe na jedino ustavom zagarantovanim načinom, a to je na izborima, putem volje naših građana. Nije Srbija zemlja kojom će da vladaju navijačke grupe i narko karteli. Srbija je postala stub mira i stabilnosti. Srbija velikom brzinom napreduje i postaje lider u regionu. Postali smo lideri u ekonomiji, prvi po broju direktnih stranih investicija, vojska nam nije nikada bila jača. Nije ovo lice naše Srbije, nego lice huligana. Srbija će znati da sačuva političku i svaku drugu stabilnost. Pristojna, moderna i odgovorna Srbija će pobediti!

