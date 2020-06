Saopštenje GO POKS Šabac povodom izbora održanih 21. juna

Gradski odbor POKS Šabac je zadovoljan rezultatom koji je Koalicija za Kraljevinu Srbiju ostvarila u Šapcu na republičkim izborima održanim 21. juna. Rezultat koji smo ostvarili na istovremeno održanim lokalnim izborima nije zadovoljavajući, ali je svakako za poštovanje i uvažavanje. U referendumskoj atmosferi u gradu gde je došlo do polarizacije na one koji “napadaju” i one koji “brane” Šabac, realno bolji rezutat nije se mogao ni očekivati. Što se tiče samih izbora i regularnosti na osnovu dobijenih zapisnika sa biračkih odbora, kao i od naših kontrolora, na biračkim mestima nisu uočene nikakve nepravilnosti u toku izbornog dana. Gradski odbor POKS Šabac prihvata rezultate izbora u Šapcu, bez obzira sto nismo zadovoljni ostvarenim rezultatom, ali volju gradjana moramo poštovati! Apelujemo na sve učesnike izbornog procesa u Šapcu da prihvate izborne rezultate i spuste tenzije u gradu. Služenje raznoraznim smicalicama i marifetlucima nije nam potrebno. Budimo časni i pošteni pa i kad gubimo: “U pobedi se ne ponesi u porazu se ne ponizi!”

