SAOPŠTENJE COMNET-a

Udruženje elektronskih medija Comnet zahteva odlučnu reakciju nadležnih organa u vezi sa skandaloznim pretnjama upućenim novinarki Radi Komazec. Na sam Dan slobode medija novinarka Jedinstva zatražila je zaštitu strukovnog udruženja, jer je već danima izložena brutalnom linču na društvenim mrežama, samo zato što je ministru zdravlja postavila pitanje koje nije po volji kolega iz medija sa uređivačkom politikom bliskom politici pojedinih tajkuna.

Salvama psovki, pretnji i uvreda obrušili su se na nju baš oni koji se deklarativno zalažu za slobodu medija. U njihovom načinu borbe oličeno je kompletno licemerje njihovog delovanja i netolerancija za bilo kakvo mišljenje koje se razlikuje od njihovog. Stav koji promovišu da su poželjna samo pitanja koja oni odobravaju daleko je od svih demokratskih standarda, a jasno je i da takav stav ne prepoznaje ni slobodu medija o kojoj tako često govore. Radi Komazec izražavamo punu podršku i tražimo da joj se obezbedi sigurnost i pravo na rad. Još jednom ističemo da je sloboda medija krhka demokratska tekovina, koju moramo čuvati, pogotovo od onih koji bi da je krše, dok se paradoksalno zaklinju u nju.

kad god mi vreme dozvoljava odlazim na teren i po Kosovu i Metohiji i po centralnoj Srbiji. Taj moj odlazak na teren podrazumeva i praćenje visokih državnih zvaničnika. Međutim, od pre dve godine, pratiti predsednika države a istovremeno ga ne optuživati za sve i svašta, postaje jako opasno po novinare.

Sledi prolaz kroz „toplog zeca” na Tviteru sa najprimitivnijim uvredama i ozbiljnim pretnjama.

Ne pristajem i neću da budem novinar propagandista, novinar šarlatan, novinar neznalica, novinar manipulator, novinar šoumen, novinar kritizer, novinar mrzitelj, novinar čitač pitanja, novinar govornik na protestima vlasti ili opozicije…

Ni ja ni „Jedinstvo” ništa uvredljivo ne pišemo o bilo kom funkcioneru, bez obzira na to da li je na vlasti ili je nekada bio na vlasti. Valjda je normalno da novinari rade svoj posao, a da narod bira ko će i koliko da bude na vlasti. Tako je u demokratskim i pristojnim zemljama. Imam i suviše životnog i novinarskog iskustva, svoj stav i svoje mišljenje, da bi mi bilo ko nametnuo ono što on želi.

Na početku epidemije koronavirusa u našoj zemlji, u redakciji „Jedinstva” bio je dogovor da kolege prate sva dešavanja na Kosovu i Metohiji, ja u Beogradu, i da dajemo zbirni tekst u štampanom izdanju novina, a dnevne informacije objavljujemo na sajtu „Jedinstva”.

Kada su počele konferencije za novinare lekara, počele su i uvrede na moj račun, tada u blažoj formi. Vređali su me jer nisam postavljala pitanja po ukusu određene grupacije. Moja pitanja su, uverena sam, bila profesionalna i odnosila su se isključivo na aktuelni problem sa kovidom-19. U najužoj porodici imam troje lekara, od kojih je jedan doktor medicinskih nauka te ponešto znam o medicini. Ono što ne znam pitam njih.

Prijatelji su mi prenosili da postoje ružni komentari na moj račun i da me je neka novinarka pominjala u jutarnjem programu TV N1, ali smatrala sam to nevažnim.

Jači talas uvreda krenuo je posle mog pitanja psihijatru prof. dr Ivani Karličić Stašević: „Kako objasniti da Srbi na Kosovu i Metohiji 20 godina izdržavaju u getu i neprijateljskom okruženju, a pored toga sačuvaju mentalno zdravlje, solidarnost i humanost i mogu li biti primer izdržljivosti svim ostalima kako prebroditi dane u izolaciji zbog globalne pandemije koronavirusa?

Tada su krenuli komentari da „opet ova Rada bulazni o Kosovu” i ironično izvrtanje mojih pitanja. Nije mi bilo prijatno, ali ih nisam shvatila kao direktne pretnje.

Međutim, u poslednjoj „kultnoj” emisiji „Utisak nedelje” voditeljka je ocenila da sam ja NIŠTA u novinarstvu. Do tog zaključka je došla na osnovu ovog mog pitanja upućenog ministru Zlatiboru Lončaru: „U kojoj meri su obnovljene zdravstvene ustanove u Srbiji, olakšale borbu sa koronavirusom”?

Gost „Utiska nedelje” šoumen (šoumen nije novinar) je podigao lakat rekavši: „Ovo će da rade kada se promeni vlast. Ovo nisu novinari nego bagra”.

Dakle, stotine stranica mojih reportaža o sudbinama ljudi, intervjua sa ljudima iz kulturnog, političkog, duhovnog života, sa predstavnicima međunarodne zajednice na Kosovu i Metohiji, kolumni i recenzija za knjige, šoumen je bacio u đubre rekavši da sam bagra koja neće moći nigde da radi kada dođu njegovi.

„Jedinstvo” se ne bavi senzacionalizmom, manipulacijama, neistinama, podvalama, već je u službi javnog interesa srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

Pošto me je TV zvezda javno targetiirala imenom i prezimenom kao najgore zlo koje ne misli kao ona i njeni šefovi, a šoumen mi pokazao lakat i nazvao me bagrom, krenula je lavina uvreda i pretnji upućenih na moju adresu.

Tako su mi TV zvezda, njeni savetnici i šoumen stavili metu na čelo.

Evo kakve su mi pretnje upućene:

„Rada Komazec i ljudski rod i ostali udbaško-kosovski idiotluci“

„Pa mamu ti j… seljačku”

„Kosovsko, boljševičko, fašističko”

„Postoji li mogućnost da Rada Komazec nestane prirodnom evolucijom“

„Prirodna evolucija virusa – glupačo mutava”

„Rada Komazec je gora od korone. Debilka.“

Pored toga, ti istomišljenici TV zvezde i šoumena razmenjuju moje slike sa natpisom: „Evo, to je ta“.

Jako sam uplašena za život i prestala sam da idem na konferencije. Ne znam gde i kada me mogu sačekati i prebiti likovi sa Tvitera sa tolikim stepenom mržnje.

Kada je televizija na kojoj je emitovana emisija TV zvezde raskinula ugovor sa njenom produkcijom pre par godina, smatrala sam da je to greška i da je društvu potreban medijski pluralizam.

TV zvezda je nakon toga postavljala bilborde po Beogradu sa svojom slikom i natpisom „prognana”.

Ona se zbog gubitka posla osetila prognanom, a ja sam dva puta istinski prognana, ostala bez doma, uspomena iz detinjstva, dela porodice, zavičaja… Dva puta sam bez igde ičega živela iz početka i sada bi TV zvezda i njeni istomišljenici, samo zato što ne mislim kao oni i što nisam ostrašćena kao oni, da nestanem sa lica zemlje.

Danima raspravljate o zadnjici jedne novinarke. Slažem se, to je ružno i ne treba se ophoditi tako prema ženama. Ali, oprostite, ipak je ogromna razlika između zadnjice i seksizma i pretnji da nestanete sa lica zemlje.

Zamislite samo kakve bi reakcije bile da se nešto slično desilo novinarima N1,

„Danasa”, „NIN-a“, Birna, Krika, Nove… od UNS-a do evropskih i svetskih međunarodnih organizacija za zaštitu medija i novinara.

Neću se iznenaditi ako nakon vašeg eventualnog saopštenja bude ponovo zloupotrebljen TV ekran za moje blaćenje, ali ja ne želim da se valjam sa njima u blatu niti da polemišem sa njima.

Gospodine Radomiroviću, sve što sam navela je istina i lako proverljivo i na Tviteru i u pomenutoj emisiji. Očekujem da me Udruženje novinara Srbije, čiji sam član 20 godina, zaštiti.

S poštovanjem,

Rada Komazec

novinar