SAOPŠTENJE PU PIROT

Na području Policijske uprave u Pirotu tokom protekle nedelje dogodilo se osam saobraćajnih nezgoda, od kojih je jedna bila sa povređenima. Dve osobe zadobile su lake telesne povrede, dok je u sedam nezgoda pričinjena manja materijalna šteta.

Saobraćajna policija kontrolisala je 1.188 vozača i otkrila 707 prekršaja. Među njima su 19 slučajeva vožnje pod dejstvom alkohola, jedan pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, 50 prekoračenja brzine i 71 slučaj nekorišćenja sigurnosnog pojasa.

Tokom pojačanih kontrola u blizini škola i u centru grada sankcionisano je i deset maloletnih vozača skutera zbog 12 prekršaja, a mere su preduzete i protiv njihovih roditelja. Iz Policijske uprave apeluju na vozače da poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu uslovima na putu.

