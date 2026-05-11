ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

SAOPŠTENJE PU PIROT

RT Caribrod

Na području Policijske uprave u Pirotu tokom protekle nedelje dogodilo se osam saobraćajnih nezgoda, od kojih je jedna bila sa povređenima. Dve osobe zadobile su lake telesne povrede, dok je u sedam nezgoda pričinjena manja materijalna šteta.

Saobraćajna policija kontrolisala je 1.188 vozača i otkrila 707 prekršaja. Među njima su 19 slučajeva vožnje pod dejstvom alkohola, jedan pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, 50 prekoračenja brzine i 71 slučaj nekorišćenja sigurnosnog pojasa.

Tokom pojačanih kontrola u blizini škola i u centru grada sankcionisano je i deset maloletnih vozača skutera zbog 12 prekršaja, a mere su preduzete i protiv njihovih roditelja. Iz Policijske uprave apeluju na vozače da poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu uslovima na putu.

foto: RTC

You May Also Like

U PETAK FINALE OVOGODIŠNJE KAMPANJE „DA NAS BUDE VIŠE“

RT Caribrod

IZVRŠENO PORIBLjAVANjE JEZERA SAVAT 1 I 2

RT Caribrod

OŠ „HRISTO BOTEV“ U PONEDELJAK OBELEŽAVA DAN ŠKOLE

RT Caribrod

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *