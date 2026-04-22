SAJAM ZAPOŠLjAVANjA SUTRA U PIROTU

Nacionalna služba za zapošljavanje – Filijala Pirot, sutra od 11:00 do 14:00 sati, u Sajamskom prostoru u Pirotu, organizuje Sajam zapošljavanja. Svoje učešće na sajmu do sada je najavilo oko 40 poslodavaca iz Pirotskog okruga i drugih gradova Srbije, koji su iskazali potrebu za zapošljavanjem oko 350 radnika različitih obrazovnih profila i za različite radne pozicije. Priliku da pronađu posao imaće kako nezaposlena lica bez kvalifikacija, tako i kandidati sa srednjim i visokim obrazovanjem, ali i zaposleni koji žele da naprave iskorak u karijeri i promene posao.

foto: RTC