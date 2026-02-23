Filijala Pirot Nacionalne službe za zapošljavanje organizuje Sajam profesionalne orijentacije i obrazovanja u petak 27. februara, od 11 do 14 časova, u Sajamskom prostoru grada Pirota, na adresi Stevana Sremca 33A. Učenici završnih razreda osnovnih škola koji su pred izborom budućeg zanimanja imaće na ovom sajmu priliku da se upoznaju sa smerovima i obrazovnim profilima svih srednjih škola pirotskog upravnog okruga. Na manifestaciji će svoje štandove imati i veći broj fakulteta i visokoškolskih obrazovnih ustanova sa teritorije Pirota, Niša, Novog Sada i Beograda i Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo odbrane Republike Srbije, pa će učenici moći da se informišu i o mogućnostima i uslovima školovanja i razvoja karijere u policiji i Vojsci Srbije.

foto: arhiva RTC