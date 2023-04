ŠAHOVSKI SAVEZ SRBIJE ORGANIZUJE 16. KADETSKI FESTIVAL U NOVOM SADU

U periodu od 10. do 16. aprila, u kategoriji standardni šah, učestvovaće i mladi dimitrovgradski šahisti. Kako saznajemo od trenera Šahovskog kluba „Caribrod“ Rokija Stoimenova, na takmičenju će u starosnoj grupi do 14 godina nastupiti Jana Stoimenov i Stefan Nakov, u katogiriji do 12 godina nastupiće Vanja Stoimenov i Nikolina Petrov, a do 10 godina Strahinja Jotov i Dunja Nakov. Oni su plasman za Kadetsko prvenstvo Srbije obezbedili učešćem na prvenstvu Centralne Srbije, održanom sredinom februara u Paraćinu.

foto: RTC