ROK ZA PLAĆANJE POREZA NA IMOVINU ZA PRVI KVARTAL 2026. GODINE ISTIČE 18. FEBRUARA

Nadležni iz poreske uprave podsećaju da 18. februara ističe rok za uplatu prve rate godišnjeg poreza na imovinu, za fizička lica. Rok je pomeren zbog državnog praznika Sretenje. Iz lokalne poreske administracije apeluju na građane da svoje obaveze izmire na vreme, kako bi izbegli obračun zakonske zatezne kamate zbog kašnjenja u plaćanju.

Porez na imovinu se, prema važećim propisima, plaća četiri puta godišnje – u februaru, maju, avgustu i novembru,a obveznici su dužni da svaku ratu izmire do 15. u mesecu dospeća.

Građani koji su registrovani na ortalu eUprava imaju mogućnost da samostalno provere stanje na svom poreskom računu i izmire obaveze elektronskim putem, bez čekanja i dodatnih troškova.