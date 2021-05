RESTORANI OD DANAS RADE I U ZATVORENOM PROSTORU

Krizni štab je na jučerašnjoj sednici doneo odluku da ugostiteljski objekati od danas mogu da rade i u zatvorenom prostoru, uz poštovanje svih epidemioloških mera, izjavio je posle sednice epidemiolog Branislav Tiodorović. Maksimalna dozvoljena popunjenost prostora je do 50%, a razdaljina između gostiju mora biti od 1,5 do 2 metra, dok je muzika u bilo kom obliku zabranjena. Tiodorović je naveo i da će se sprovoditi stroga kontrola poštovanja epidemioloških mera. Ugostiteljski objekti će raditi do 22 časa, a što se tiče okupljanja, i ubuduće će biti dozvoljeno okupljanje do 5 ljudi na jednom mestu, uz poštovanje razdaljine, nošenje maski i neophodnu dezinfekciju. Tiodorović je takođe rekao da će svi građani Srbije koji žive u inostranstvu i tamo su redovno vakcinisani, moći da uđu u Srbiju bez ikakvih ograničenja.

Opštinski štab za vanredne situacije je na današnjoj telefonskoj sednici doneo novu naredbu, u kojoj su epidemiološke mere na lokalu usklađene sa novim merama na republičkom nivou.

foto: arhiva RT Caribrod