RADIO CARIBROD PROSLAVLJA 31. ROĐENDAN!

Pre tačno trideset jednu godinu, 3. marta 1995. godine u 2 časa posle ponoći prvi put je u etar izgovorena rečenica „Slušate radio Caribrod na ultrakratkim talasima na frekvenciji 98 megaherca“. Bio je to glas glumca Slobodana Aleksića. Tako je počelo emitovanje eksperimentalnog programa Radio Caribroda. Novinari novoformirane redakcije počeli su sa radom 19. marta, a prve emisije informativnog i zabavnog karaktera emitovane su počekom aprila. Radio Caribrod je svečano otvoren 8.septembra iste godine.

foto: RTC