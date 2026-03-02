ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

PU PIROT: PREKO 400 PREKRŠAJA U SAOBRAĆAJU ZA 7 DANA

Tokom protekle nedelje na putevima u okrugu dogodile su se 4 saobraćajne nezgode sa manjom materijalnom štetom, saopšteno je iz Policijske uprave u Pirotu. U istom periodu kontrolisano je blizu 1.200 vozača i sankcionisano preko 400 prekršaja.

Iz Policijske uprave navode da se sa poboljšanjem vremenskih uslova očekuje povećan broj motocikala i skutera na putevima, zbog čega je vozačima dvotočkaša upućen apel da budu odgovorni, uz podsećanje na obaveznu upotrebu zaštitne opreme. Nadležni takođe pozivaju građane, posebno vozače, da povećaju opreznost, prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i poštuju sva pravila u saobraćaju.

