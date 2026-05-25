ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

PU PIROT: 8 NEZGODA, BEZ POVREĐENIH

RT Caribrod

Tokom protekle nedelje, na putevima u okrugu dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda, u kojima je pričinjena manja materijalna šteta, saopšteno je iz Policijske uprave u Pirotu. U istom periodu kontrolisano je preko 1.100 vozača i sankcionisano blizu 400 prekršaja, od kojih trećina za prekoračenje brzine.

Iz policijske uprave podsećaju da je ovo period godine kada se na putevima očekuje veći broj dvotočkaša i apeluju na sve da budu pažljivi i poštuju saobraćajne propise, a sve u cilju veće bezbedosti svih učesnika u sobraćaju. I dalje je u toku akcija pojačane kontrole saobraćaja, usmerena na prekršaje koje čine pešaci, kao i vozači prema pešacima, a akcija traje do 31. maja.

foto: RTC

You May Also Like

FUDBALERI ŽELJUŠE PORAŽENI SU JUČE U GNJILANU OD ISTOIMENE DOMAĆE EKIPE

Dejan Todorov

RADOVI NA IZGRADNJI PROSTORIJA ZA POTREBE RADIO-TELEVIZIJE CARIBROD

Dejan Todorov

DANAS JE IVANjDAN!

RT Caribrod

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *