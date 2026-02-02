PU PIROT: 4 LICA LAKŠE POVREĐENA U SAOBRAĆAJU

Tokom protekle nedelje na teritoriji okruga dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 4 lica zadobila lake telesne povrede, saopšteno je iz Policijske uprave u Pirotu. U istom periodu kontrolisano je preko 1.100 vozača i sankcionisano ukupno 386 prekršaja.

Imajući u vidu vremenske uslove, mogućnost pojave jutarnjeg mraza, poledice i padavina, nadležni apeluju na vozače da budu oprezni, poštuju propise i prilagode brzinu uslovima na putu.

foto: RTC