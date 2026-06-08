PU PIROT: 17 NEZGODA, TROJE POVREĐENO

Tokom protekle nedelje, na putevima u okrugu dogodilo se 17 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 3 lica povređena, od kojih jedno teško, saopšteno je iz Policijske uprave u Pirotu. U istom periodu kontrolisano je blizu 1.200 vozača i sankcionisano 355 prekršaja, od kojih 91 prekršaj vozača dvotočkaša.

Iz policijske uprave apeluju na građane da prilagode brzinu kretanja, povećaju opreznost i da poštuju pravila saobraćaja, kako bi stanje bezbednosti bilo što povoljnije.

foto: RTC