PU PIROT: 12 NEZGODA, JEDNO LICE POGINULO, DVOJE POVREĐENO

Tokom protekle nedelje, na putevima u okrugu dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice poginulo, jedno zadobilo teške, a jedno lake povrede, saopšteno je iz Policijske uprave u Pirotu. U istom periodu kontrolisano je blizu 600 vozača i sankcionisano ukupno 388 prekršaja, od kojih je više od polovine za prekoračenje brzine. U okviru međunarodne kampanje pojačane kontrole, policijski službenici otkrili su još 540 prekršaja prekoračenja brzine, koji će biti proceduirani putem dostavljanja poziva vlasnicima vozila.

Nadležni apeluju na građane da prilagode brzinu kretanja i povećaju opreznost, uz poštovanje propisa, a u cilju poboljšanja stanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.