PRIJAVA ZA SUFINANSIRANjE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANjU ZGRADA
OpštinaDimitrovgradraspisalajekonkurszasufinansiranjeaktivnostizainvesticionoodržavanjeiunapređenjesvojstavazgradanateritorijiopštine, uciljusmanjenjanegativnihuticajanaživotnusredinu. Zaovunamenuizbudžetaopštineizdvojenoje 6.240.000 dinara. Iznossufinansiranjaje 50% odvrednostiradovanazamenistolarijeilisanacijikrovnogpokrivačailifasade, amaksimalnaukupnavrednostradovamožeiznositi 3.000.000 dinarasaPDV-om. Zaradovenakompletnoj rekonstrukcijikrovailiugradnjifasadneizolacijepotrebnajeiizradatehničkedokumentacije, aoviradovisesufinansirajuuiznosuod 70 odstoodukupnevrednostiradova, stimdajeminimalnavrednost 3.000.000 dinarasaPDV-om.
Javnipozivotvorenjedo 24. marta. TekstkonkursaobjavljenjenasajtuopštineDimitrovgrad, udelu „konkursi”.
foto: RTC