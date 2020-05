Prvi vikend bez policijskog časa, ali treba poštovati mere socijalne distance

Očekuje se da Skupština Srbije ukine vanredno stanje, ali to se neće desiti pre nego što struka kaže kada je za to vreme, rekao je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić za TV Prvu. Dačić je naveo da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da bi to moglo da se dogodi krajem sledeće nedelje.

