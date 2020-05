Prvi maj bez uranka, pred Srbijom poslednji vikend sa zabranom kretanja

Doktorka Darija Kisić Tepavčević, članica Kriznog štaba za suzbijanje koronavirusa, kaže za RTS da imamo sve više pokazatelja koji govore da je pala aktivnost virusa u našoj populaciji, ali da on uvek može da pronađe put do osetljive osobe, zbog čega svi treba da se ponašaju kao da su potencijalni rezervoari virusa.

