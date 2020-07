PROUNS: SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

Dešava se upravo ono na šta je PROUNS upozoravao nadležne organe sve vreme. Kada se nekažnjeno izvučete iz krizne situacije, nema razloga da tako nešto ne ponavljate i sledećom prilikom. Upravo se to dešava na ulicama prestonice tokom protesta. Sinoć smo gledali scene u kojima besni demonstransti napadaju naše kolege novinare i snimatelje. Na mnoge novinare su još na početku protesta nasrtali i upozoravali ih da ne snimaju. Bilans sinoćnjih nereda su povređeni novinari Kurir televizije, agencije Beta, N1, Al Džazire, Tanjuga i mnogi drugi. Dešava se da su baš najnasilniji demonstranti agresivni prema novinarima i snimateljima. Profesionalno udruženje novinara Srbije (PROUNS) zahteva od nadležnih da hitno takvom ponašanju stanu na put. Novinari i snimatelji rade svoj posao i treba da budu zaštićeni i da se osećaju slobodno u svojoj zemlji, u svom gradu. Nedopustivo da novinari trpe fizičko nasilje dok obavljaju svoj posao, a u kriznim situacijama kakvi su protesti posebno je važno da ih policija zaštiti od nasilnika I to nije molba, nego pravo svakog od nas. Krajnje je vreme da se svima koji ometaju profesionalce u obavljanju posla, stane na put. PROUNS poziva policiju i tužilaštvo da rade svoj posao ozbiljno i temeljno i otkriju sve odgovorne za napad na novinare i snimatelje.

