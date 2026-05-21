PROTOKOL O SARADNJI U BORBI PROTIV TRGOVINE LJUDIMA

U Svečanoj sali Gradske uprave Pirot juče je potpisan Protokol o saradnji između Lokalnih timova za borbu protiv trgovine ljudima na teritoriji grada Niša, grada Pirota i opština Babušnica, Bela Palanka i Dimitrovgrad, sa ciljem unapređenja zajedničke borbe protiv trgovine ljudima, jačanja prevencije i podizanja svesti građana o ovom ozbiljnom društvenom problemu i jednom od najzastupljenijih oblika organizovanog kriminala u svetu.

Zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić podsetio je da je grad Pirot još pre više od decenije kroz Kancelariju za mlade organizovao edukacije i preventivne aktivnosti o trgovini ljudima.

Potpisivanju sporazuma prisustvovali su predstavnici lokalnih samouprava, a među njima i pomoćnik gradonačelnika Niša Boban Mančev, koji je naglasio da je veoma važno da postoje obučeni ljudi koji mogu da prepoznaju znakove trgovine ljudima.

U ime Opštine Dimitrovgrad, Protokol je potpisala član Opštinskog veća Sanja Milenkov.

Cilj ovog protokola je unapređenje kapaciteta institucija i edukacija građana, posebno u ruralnim područjima. U narednom periodu planirane su zajedničke edukacije, preventivne kampanje i saradnja institucija sa ciljem efikasnijeg prepoznavanja i zaštite žrtava trgovine ljudima.

