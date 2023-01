PROMENLjIVO OBLAČNO, SUVO TOPLIJE

Nakon oblačnog jutra, ponegde sa kišom, sutra tokom prepodneva i sredinom dana biće sunčano ili umereno oblačno. Krajem dana i tokom noći oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar jak južni i jugozapadni, na planinama sa olujnim udarima. Minimalna jutarnja temperatura od 2 do 8, maksimalna dnevna od 10 do 16 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra umereno do pretežno oblačno i suvo. Vetar umeren do pojačan južni i jugoistočni. Minimalna temperatura 6, maksimalna 11 stepeni.

U sredu pre podne sunčano, posle podne i uveče umereno do pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće jak i olujni južni i jugozapadni vetar. Maksimalna temperatura od 14 do 20 stepeni.