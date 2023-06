PROMENLJIVO OBLAČNO SA USLOVIMA ZA KIŠU

Vreme sutra – ujutro sveže, ponegde sa maglom. Tokom dana biće toplije, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Sredinom dana u južnim i jugozapadnim, a posle podne i uveče i u ostalim predelima očekuje se naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 8 do 14, maksimalna dnevna od 23 do 26 stepeni.U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno, od sredine dana sa uslovima za kišu sa grmljavinom. Vetar slab, istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura 13, maksimalna 24 stepena. Od četvrtka do kraja sedmice ponovo se očekuje veoma nestabilno vreme, sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura u većini predela biće oko 20 stepeni.

N.S.