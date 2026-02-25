Vreme danas – promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a uz nešto više oblačnosti u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije tek ponegde su moguće sasvim slabe kratkotrajne padavine. Vetar slab i umeren. Najviša dnevna temperatura od 11 do 15 stepeni.

Vreme sutra – pretežno sunčano, u brdsko-planinskim predelima promenljivo oblačno. Vetar uglavnom slab, severni i severoistočni, krajem dana istočni. Najniža temperatura od -2 do 3, a najviša od 10 do 15 stepeni.

foto: RTC