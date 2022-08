PROMENLjIVO OBLAČNO SA PLjUSKOVIMA I GRMLjAVINOM

Vreme sutra – umereno do pretežno oblačno, posle podne i uveče sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U toku večeri i noći očekuje se veća količina padavina, uglavnom na jugu, jugoistoku, istoku i severoistoku Srbije. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna jutarnja temperatura od 14 do 18, maksimalna dnevna od 25 do 29 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno, uz povremeno povećanje oblačnosti, sa pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab, promenljivog pravca. Minimalna temperatura 15, maksimalna 26 stepeni.

N.S.

foto: RTC