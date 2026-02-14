ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

PROMENLJIVO OBLAČNO, SA KIŠOM

RT Caribrod

Vreme danas pre podne pretežno sunčano, a tokom dana postepeno naoblačenje. Kiša se očekuje posle podne, najpre na jugozapadu Srbije, a krajem dana i tokom noći i u ostalim krajevima. Na visokim planinama sneg. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najviša temperatura od 12 do 17 stepeni.

Vreme sutra – oblačno s kišom i osetno hladnije uz umeren i jak severni i severozapadni vetar. Kiša će lokalno, ali kratkotrajno preći u susnežicu i sneg. Do večeri prestanak padavina u svim regionima uz delimično razvedravanje sa severozapada. Temperatura na severozapadu Srbije od 0 do 5, u centralnim predelima od 5 do 10, a na jugu i istoku zemlje i do 15 stepeni uz osetniji pad temperature krajem dana.

foto: RTC  

