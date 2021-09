PROMENLJIVO OBLAČNO I UGLAVNOM SUVO

Vreme sutra – promenljivo oblačno i u većini predela uglavnom suvo, ponegde sa slabom kišom i to u jutarnjim satima. Vetar slab do umeren jugoistočni. Minimalna jutarnja od 11 do 15, maksimalna dnevna od 18 do 22 stepena.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno, ujutru sa uslovima za slabu kišu. Vetar slab istočni i jugoistočni. Minimalna očekivana temperatura 13, maksimalna 20 stepeni.

U četvrtak promenljivo oblačno, ponegde sa slabom kišom, ali će u većini predela biti uglavnom suvo. U petak suvo, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Maksimalna temperatura od 18 do 22 stepena. Za vikend sunčano i toplije, naročito u nedelju, uz maksimalne temperature od 21 do 25 stepeni.

foto: arhiva RT Caribrod