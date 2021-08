PROMENLJIVO OBLAČNO I TOPLO

Vreme sutra – na severu i zapadu Srbije oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana kiša se očekuje i u centralnim predelima. Vetar umeren do pojačan severoistočni, posle podne severozapadni. Na jugu i istoku biće pretežno sunčano i znatno toplije, uz slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Minimalna jutarnja temperatura od 11 do 17, maksimalna dnevna od 16 na severozapadu do 30 stepeni na jugoistoku zemlje.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno, sa sunčanim intervalima. Vetar slab, promenljivog pravca. Minimalna temperatura 14, maksimalna 29 stepeni.

U nedelju se očekuje umereno do pretežno oblačno vreme, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura kretaće se od 18 na severu i zapadu do 25 stepeni na jugu zemlje. U toku noći razvedravanje. U ponedeljak i utorak sunčano i toplo, sa temperaturom u ponedeljak od 22 do 26, u utorak oko 30 stepeni.

