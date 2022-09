Vreme sutra – promenljivo oblačno i relativno toplo, u većini predela uz duže sunčane periode. Tek ponegde se očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće umeren do pojačan, povremeno i jak jugozapadni vetar. Minimalna temperatura od 8 do 16, maksimalna dnevna od 24 do 28 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, sredinom dana moguća je kratkotrajna kiša. Vetar slab do umeren, zapadni. Minimalna temperatura 10, maksimalna 24 stepena.

U petak umereno oblačno i veoma toplo. Toplo će biti i u subotu, ali se tokom dana očekuje naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura biće od 24 do 30 stepeni. U nedelju promenljivo oblačno i svežije, ponegde sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a jak jugozapadni vetar biće u skretanju na severozapadni. Maksimalna temperatura od 18 na severozapadu do 26 stepeni na istoku zemlje.

