PROMENLjIVO OBLAČNO I RELATIVNO TOPLO

Vreme sutra – promenljivo oblačno, uz slab do umeren, na istoku jak, severozapadni vetar. Minimalna jutarnja temperatura od -6 na jugu do 2 na severu, maksimalna dnevna od 5 do 10 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno, uz slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura 0, maksimalna 6 stepeni.

U sredu umereno oblačno i toplije. Maksimalna temperatura od 8 do 12 stepeni. U četvrtak i petak biće sunčano i veoma toplo za ovo doba godine, sa temperaturama od 10 do 16 stepeni.