PROMENLjIVO OBLAČNO I RELATIVNO TOPLO

Vreme sutra – ujutru vedro i hladno, u dolinama i kotlinama sa maglom, dok će na severu biti umereno oblačno. Tokom dana u svim predelima sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar. Minimalna jutarnja temperatura od 0 na jugu do 6 stepeni na severu, maksimalna dnevna od 14 do 20 stepeni. U pojedinim predelima magla se očekuje duže tokom dana, sa maksimalnom temperaturom od 8 do 12 stepeni. U novogodišnjoj noći biće vedro, sa temperaturom od 2 do 10 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno, sa više sunca u popodnevnim satima. Vetar slab, zapadni. Minimalna temperatura 1, maksimalna 13 stepeni.

Prvih dana u novoj godini jutra će biti vedra i sveža, u dolinama i kotlinama sa maglom, dok se tokom dana očekuje sunčano i veoma toplo vreme za ovo doba godine, uz maksimalne temperature i preko 15 stepeni.

N.S.

foto: RTC