PROMENLjIVO OBLAČNO I HLADNIJE

Vreme danas – promenljivo oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, ponegde i sa grmljavinom, na visokim planinama i sa snegom. Vetar slab i umeren, na planinama jak, južni i jugozapadni. Maksimalna temperatura od 12 do 18 stepeni, posle podne u padu.

U Dimitrovgradu promenljivo oblačno, sredinom dana sa uslovima za kišu, Vetar slab do umeren jugozapadni. Maksimalna temperatura do 16 stepeni, uveče u padu.

Za vikend promenljivo oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom ili pljuskovima. Maksimalna temperatura od 14 do 20 stepeni.