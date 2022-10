PROMELjIVO OBLAČNO I RELATIVNO TOPLO

Vreme sutra – ujutru hladno, ponegde sa maglom. Tokom dana umereno oblačno i toplo. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, uveče u skretanju na severozapadni. Minimalna jutarnja temperatura od 4 do 12, maksimalna dnevna od 22 do 26 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno, uz slab do umeren vetar promenljivog pravca. Minimalna temperatura 6, maksimalna 22 stepena.

U nedelju promenljivo oblačno i malo svežije, uz umeren do pojačan severozapadni vetar. Početkom sledeće sedmice umereno oblačno i umereno toplo, u utorak ponegde sa kišom.

N.S.

foto: RTC