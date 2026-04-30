PRIZNANJE “ČUVAR TRADICIJE SRPSKE GASTRONOMIJE” ZA STAMBOLA GEŠTAMOVA

Proslavljeni majstor kulinarstva, Stambol Geštamov, rodom iz našeg kraja, pre neki dan dobio je još jedno priznanje za profesiju kojom se bavi već više od šest decenija. Iako smo možda mislili da je Geštamov čovek, koji je u svom poslu postigao sve što se može postići, njegov talenat i umeće u kuhinji, prepoznatljiv je i van granica naše zemlje. U radio-emisiji od pola 10, Geštamov je podelio svoje utiske o nagradi koju je primio početkom nedelje.

Stambol Geštamov osvojio je prestižnu nagradu – “Najbolji kuvar decenije od 2006. do 2016. godine” na jubilarnoj dodeli nagrada “Ambasadori dobre usluge”. Iako je svestan svojih kvaliteta, posle mnogobrojnih priznanja i tolikog staža u kuhinji, Geštamov ističe da mu je kao i svakom čoveku, beskrajno drago kad dobije neku nagradu.

Kuvar Stambol Geštamov je karijeru započeo u beogradskom restoranu „Šest topola”, a u hotelu Intercontinental radio je od otvaranja 1975. godine, prvo kao kuvar, a kasnije kao šef kuhinje, kao i u mnogim drugim beogradskim restoranima i hotelima. Pre penzionisanja, ovaj vrhunski kuvar svoje tajne kulinarstva sa zadovoljstvom prenosi na mlađe generacije.

Iako je Geštamov međunarodni kulinarski sudija, rado se odaziva na gastronomske manifestacije u nešem kraju, gde pored žiriranja, uživa u društvu svojih zemljaka.

Sredinom maja proslavljeni kuvar gostovaće u pirotskom selu Krupac.

Stambola Geštamova je najlakše opisati jednom rečju – profesionalac. O današnjem kulinarstvu u Srbiji Geštamov kaže da se treba držati tradicije, koristiti namirnice koje imamo i ne „mozgati” previše.

D.V.

foto i video: Stambol Geštamov, RTC