PRIJAVE ZA UPIS PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA DO NEDELjE (od 7 – 19 sati)

U toku je prijava građana za upis prava na nepokretnostima, na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje, koji omogućava upis objekata izgrađenih bez odgovarajućih dozvola.

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je juče da će rok za podnošenje prijava za upis bespravnih objekata biti produžen za tri dana, što znači da će prijave moći da se podnesu najkasnije do nedelje, 8. februara u ponoć.

U Dimitrovgradu je rad sa strankama organizovan od 7 do 19 sati, a kako saznajemo od načelnika Opštinske uprave, Željka Voštića, nakon produženja roka, građani će moći prijave da podnesui narednih dana, do nedelje do 19 časova. Prijave se podnose u zgradi opštine i u uslužnom centru.

foto: RTC