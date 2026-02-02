PRIJAVA ZA UPIS PRAVA NA NEPOREKTNOSTIMA DO 5. FEBRUARA OD 7 DO 19 SATI

U toku je prijava građana za upis prava na nepokretnostima, na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje, koji omogućava upis objekata izgrađenih bez odgovarajućih dozvola. Građani mogu podnositi prijave najkasnije do 05. februara, a zbog velikog interesovanja, Dimitrovgrađani će u naredna 3 dana imati priliku da prijave podnose od 7 do 19 časova, rekao je za radio-televiziju Caribrod, načelnik opštinske uprave, Željko Voštić.

Prijave mogu da se podnesu u zgradi opštine i u uslužnom centru. Prema podacima od jutros, do sada je podneto 1.250 prijava za upis prava na nepokretnostima. Detaljna informacija dostupna je na sajtu Opštine Dimitrovgrad.

foto: RTC