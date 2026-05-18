ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

PRIJAVA ZA UPIS DECE U MUZIČKU ŠKOLU

RT Caribrod

U toku je prijavljivanje dece za upis u osnovnu muzičku školu „Dr Dragutin Gostuški“ u Pirotu i traje do kraja maja. Škola nudi besplatno muzičko obrazovanje na odseku za klavir, violinu, harmoniku, gitaru i solo pevanje. U prvi razred osnovne muzičke škole mogu se upisati deca od 7 do 9 godina starosti, a za solo pevanje devojčice sa 12 i više, a dečaci sa 16 i više godina. Prijavljivanje traje do kraja maja. Polaganje prijemnog ispita i provere muzičkih sposobnosti obaviće se u Pirotu, i u izdvojenim odeljenjima u Dimitrovgradu i Babušnici u zakazanom terminu početkom juna, o čemu će kandidati biti obavešteni iz škole.

You May Also Like

KONKURSI ZA OPŠTINSKE STUDENTSKE STIPENDIJE OTVORENI DO KRAJA MESECA

RT Caribrod

PRODUŽEN ROK ZA UPIS PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA

RT Caribrod

KONFERENCIJA O POČETKU IZRADE STRATEGIJE SOCIJALNE ZAŠTITE ZA PERIOD 2019. – 2025. GODINE.

RT Caribrod

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *