PRIJAVA ZA UPIS DECE U MUZIČKU ŠKOLU

U toku je prijavljivanje dece za upis u osnovnu muzičku školu „Dr Dragutin Gostuški“ u Pirotu i traje do kraja maja. Škola nudi besplatno muzičko obrazovanje na odseku za klavir, violinu, harmoniku, gitaru i solo pevanje. U prvi razred osnovne muzičke škole mogu se upisati deca od 7 do 9 godina starosti, a za solo pevanje devojčice sa 12 i više, a dečaci sa 16 i više godina. Prijavljivanje traje do kraja maja. Polaganje prijemnog ispita i provere muzičkih sposobnosti obaviće se u Pirotu, i u izdvojenim odeljenjima u Dimitrovgradu i Babušnici u zakazanom terminu početkom juna, o čemu će kandidati biti obavešteni iz škole.