PRIJAVA ZA TESTIRANjE ZA UPIS DECE U PRVI RAZRED

Na Portalu eUprava roditeljima i starateljima omogućena je usluga „Zakazivanje termina za proveru spremnosti deteta za polazak u školu i upis u prvi razred osnovne škole“, koja će biti dostupna do 31. maja. Prilikom prijavljivanja potrebno je dostaviti ime i prezime i JMBG deteta i jednog roditelja, adresu stanovanja, broj telefona i mejl adresu. Prijavljivanje se može izvršiti elektronskim putem, na Portalu eUprava, pokretanjem usluge eZakazivanje ili lično u školi. Škola pribavlja svu potrebnu dokumentaciju po službenoj dužnosti. Jedino ukoliko je pregled deteta obavljen kod privatnog lekara potrebno je lično doneti lekarsko uverenje.

Za proveru spremnosti deteta za upis u prvi razred osnovne škole u školskoj 2026/2027. godini mogu biti prijavljena deca, rođena u periodu od 1. marta 2019. do 28. februara 2020. godine. Testiranje i upis dece obavljaće se od 1. aprila do 31. maja.