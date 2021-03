PRIJAVA ZA RUSKU VAKCINU SPUTNJIK V U USLUŽNOM CENTRU

Svi građani, koji su iskazali interesovanje da prime rusku vakcinu Sputnjik V, moraće to da učine u Pirotu, pošto zbog posebnih zahteva nije moguće transportovati vakcinu do Dimitrovgrada. Predsednik opštine Dimitrovgrad i komandant štaba za vanredne situacije Vladica Dimitrov pozvao je građane, koji čekaju rusku vakcinu da se do petka prijave u uslužnom centru opštine, kako bi im bio organizovan prevoz do Pirota. Drugi način da zainteresovani za rusku vakcinu budu vakcinisani je da u prijavi na e-portalu promene mesto prijema vakcine sa Dom zdravlja Dimitrovgrad na Zavod za javno zdravlje Pirot ili Dom zdravlja Pirot i da sami odu do Pirota. Imunizacija Sputnjikom V neće biti vršena u Dimitrovgradu, već samo u Pirotu.

D.J.