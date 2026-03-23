PRIJAVA POLjOPRIVREDNIKA ZA PODSTICAJE U BILjNOJ PROIZVODNjI DO 1. APRILA

U toku je prijava poljoprivrednika za osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji u iznosu od 18.000 dinara po hektaru. Ove godine uvedene su izmene što se tiče isplate sredstava, pošto se sredstva isplaćuju odmah po dobijanju i obradi zahteva.

Korisnici podsticaja dužni su da primljeni iznos pokriju računima za nabavku semena, sadnog materijala, mineralnog đubriva i sredstava za zaštitu bilja. Ukoliko korisnik ne opravda celokupan iznos, dužan je da srazmerni deo sredstava vrati. Budžet za podsticaje iznosi ukupno 36 milijardi dinara, a javni poziv otvoren je do 1. aprila.

