PRIJAVA PENZIONERA ZA PAKETE SOLIDARNE POMOĆI

U prostorijama Udruženja penzionera Dimitrovgrada u toku je prijavljivanje za dodelu solidarne pomoći korisnicima penzija, u paketima sa osnovnim životnim namirnicama i sredstvima za higijenu. Prijava se vrši radnim danima u vremenu od 10 do 12 časova, a osnovni uslov je da mesečna penzija ne prelazi iznos od 34.201 dinar. Prilikom prijave potrebno je priložiti decembarski ili januarski penzioni ček i ličnu kartu na uvid. Prijava se vrši do 25. februara.  

