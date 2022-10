PRETEŽNO SUNČANO I TOPLO

Vreme sutra – ujutru vedro i sveže, u dolinama i kotlinama sa maglom. Pre podne u Vojvodini, a sredinom dana i posle podne i u ostalim predelima očekuje se prolazno naoblačenje, na severu ponegde sa kišom. Duvaće slab do umeren, na istoku jak, zapadni i severozapadni vetar. Minimalna jutarnja temperatura od 5 na jugu i jugoistoku do 13 stepeni na severu, maksimalna dnevna od 18 na severozapadu do 27 stepeni na istoku i jugoistoku zemlje.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano, uz slab severozapadni vetar. Minimalna očekivana temperatura 7, maksimalna 23 stepena.

Narednih dana jutra će biti vedra, ponegde i maglovita, dok se tokom dana očekuje sunčano i malo svežije, ali i dalje toplo vreme za ovo doba godine. Maksimalna temperatura u sredu od 20 do 24, a zatim do kraja meseca uglavnom od 18 do 22 stepena.