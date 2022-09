PRETEŽNO SUNČANO I TOPLO

Vreme sutra – ujutru vedro, u dolinama i kotlinama maglovito i hladno. Tokom dana sunčano i veoma toplo. Posle podne očekuje se umereno naoblačenje. Vetar slab do umeren južni i jugpozapadni. Minimalna temperatura od 10 do 18, maksimalna dnevna od 29 do 33 stepena.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano, uz slab istočni i jugoistočni vetar. Minimalna očekivana temperatura 12, maksimalna 30 stepeni.

U petak pre podne u severozapadnim, a sredinom dana i posle podne i u ostalim predelima se očekuje naoblačenje i osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz skretanje vetra na severozapadni. Maksimalna temperatura od 24 na severozapadu do 30 stepeni na jugoistoku zemlje.

N.S.

foto: RTC