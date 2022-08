PRETEŽNO SUNČANO I TOPLIJE

Vreme sutra – promenljivo oblačno, na severu sa dužim sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Minimalna temperatura od 15 do 20, maksimalna od 29 do 33 stepena.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano, uz slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura 15, maksimalna 29 stepeni. Uveče moguće prolazno naoblačenje, sa uslovima za kratkotrajni pljusak sa grmljavinom.

U sredu sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Maksimalna temperatura od 32 do 35 stepeni.

N.S.

foto: RTC