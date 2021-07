PRETEŽNO SUNČANO I RELATIVNO TOPLO

Vreme sutra – ujutru vedro i sveže, u dolinama i kotlinama sa maglom. Tokom dana sunčano i umereno toplo, na severu i zapadu povremeno uz umerenu oblačnost. Vetar slab do umeren severni, tokom dana povremeno i pojačan. Minimalna jutarnja temperatura od 11 do 17, maksimalna dnevna od 25 do 29 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano, uz slab do umeren severni vetar. Minimalna temperatura 15, maksimalna 26 stepeni.

U petak i u subotu posle vedrog jutra, tokom dana pretežno sunčano i umereno toplo, sa temperaturom od 26 do 30 stepeni. U nedelju i početkom sledeće sedmice sunčano i veoma toplo. Posle podne ponegde se uz jači razvoj oblačnosti očekuje ređa pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Maksimalna temperatura u nedelju i ponedeljak od 33 do 38, u utorak i do 40 stepeni.

