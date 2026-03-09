ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

PRETEŽNO SUNČANO I RELATIVNO TOPLO

RT Caribrod

Vreme sutra – pretežno sunčano, posle podne sa više oblaka na jugozapadu zemlje. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura od -1 do 8, maksimalna od 14 do 19 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano, posle podne sa više oblaka, ali će se zadržati suvo. Vetar slab do umeren, jugoistočni. Minimalna temperatura 0, maksimalna 14 stepeni.

U sredu pretežno sunčano, sa temperaturom od 16 do 20 stepeni. U četvrtak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ponegde sa uslovima za kratkotrajnu kišu, dok će na istoku i jugoistoku biti pretežno sunčano. Dnevna temperatura kretaće se od 16 do 19 stepeni.

foto: RTC

You May Also Like

ZA UČENIKE PETOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE PROTEKLOG VIKENDA ORGANIZOVANA JE JEDNODNEVNA ŠKOLA PLANINARSTVA

RT Caribrod

KNjIŽEVNO VEČE SA BRANISLAVOM JANKOVIĆEM

RT Caribrod

POJAČANA KONTROLA SAOBRAĆAJA

RT Caribrod

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *