PRETEŽNO SUNČANO I RELATIVNO TOPLO

Vreme sutra – jutro sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura od 12 do 16, maksimalna dnevna od 25 do 28 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano, od sredine dana promenljivo oblačno, uz slab vetar promenljivog pravca. Minimalna temperatura 12, maksimalna 25 stepeni.

U sredu pretežno sunčano i toplije, uz slab do umeren, istočni i jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura od 26 do 30 stepeni.

N.S.

foto: RTC