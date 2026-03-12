PRETEŽNO SUNČANO I RELATIVNO TOPLO

Vreme sutra – pretežno sunčano, posle podne u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu uz promenljivu oblačnost, ponegde i sa kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura od -1 do 8, maksimalna dnevna od 17 do 20 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano, uz slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 1, maksimalna 16 stepeni.

U subotu i nedelju preteržno sunčano, posle podne na jugozapadu promenljivo oblačno, sa uslovima za kratkotrajnu kišu. Maksimalna temperatura od 17 do 20 stepeni.

